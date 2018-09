Orrick nella compravendita di 10 impianti fotovoltaici tra Sonnedix e TerniEnergia

Milano, 18 settembre 2018 - Orrick ha assistito Sonnedix, IPP nel settore fotovoltaico, e TerniEnergia società quotata sul segmento Star di Borsa Italiana e parte del Gruppo Italeaf, nel closing relativo alla compravendita di Sonnergia Srl, SPV detentrice di 10 impianti fotovoltaici per complessivi 11 MW, già di piena proprietà del Gruppo TerniEnergia.

Il corrispettivo complessivo per l'acquisizione del 100% del capitale sociale della SPV da parte di Sonnedix San Giorgio è pari a Euro 5,7 milioni circa. L'operazione prevede anche l'assunzione da parte di Sonnedix di debiti finanziari legati agli impianti per Euro 25,6 milioni circa. L‘Enterprise Value delle attività oggetto di cessione ammonta a circa Euro 31,3 milioni.

Per Sonnedix ha agito il team guidato da Carlo Montella, partner e global Deputy Business Unit Leader della practice E&I, coadiuvato dagli of counsel Andrea Gentili e Pina Lombardi, dalla associate Simonetta Formentini e dai trainee Paola Alberta Esposito e Ignazio D'Andria.

Per TerniEnergia ha agito il team guidato da Marco Nicolini, partner Responsabile del Dipartimento Corporate italiano, coadiuvato dal partner Andrea Piermartini Rosi, dallo special counsel Riccardo Valle e dalla trainee Alessandra Maria Frassanito