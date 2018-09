Alpega Group acquisisce Wtransnet

Lo Studio Legale Willkie Farr & Gallagher LLP ha assistito Alpega Group - in Germania, Francia, Italia e Belgio - nell'operazione di acquisizione della borsa carichi Wtransnet dai suoi fondatori.

Fondata nel 2017, Alpega è un'azienda di software logistico leader a livello mondiale che offre soluzioni integrate per coprire tutte le necessità del mondo dei trasporti, includendo soluzioni per la gestione dei trasporti (TMS) e borse carichi.



Alpega, che comprende le società Teleroute, Bursa Transport e 123cargo, ha una presenza rilevante in differenti ambiti geografici quali Francia, Benelux e Romania.



L'incorporazione della spagnola Wtransnet, con 11.500 aziende associate e una forte presenza, oltre che nella Penisola iberica, in Francia, Italia e Germania, garantirà un aumento del flusso di merci e camion per il Gruppo.



Willkie Farr & Gallagher ha assistito Alpega nell'operazione cross-border con un team di professionisti composto da Axel Wahl, Didier Willermain, Karsten Silbernage e Virginie Sayag. In Italia, lo studio ha assistito Alpega con un team guidato da Luca Leonardi.