Orrick e Gattai nell'aumento di capitale di Credimi

Milano, 21 settembre 2018 - Orrick ha assistito United Ventures SGR S.p.A., gestore italiano indipendente di Venture Capital specializzato in investimenti in società innovative nei settori del software e delle tecnologie digitali, e Vertis SGR S.p.A., società di gestione del risparmio indipendente attiva nella gestione di fondi di private equity e di venture capital, in un'operazione di investimento nella società Credimi S.p.A., start-up innovativa attiva nel fintech, assistita dallo studio Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners.



L'ingresso dei due nuovi investitori, tramite i fondi "United Ventures II" e "Vertis Venture 2 Scaleup", è avvenuto nel contesto di un aumento di capitale di 10 milioni di euro finalizzato ad avviare la seconda fase di sviluppo della piattaforma di factoring digitale che in poco più di un anno e mezzo ha già erogato finanziamenti per oltre 170 milioni di euro a tremila imprese, aiutandole a ottimizzare il proprio capitale circolante.



Il team Orrick era guidato dal partner Attilio Mazzilli, coadiuvato dall'associate Siddharth Fresa e dalla trainee Sarah Lo Piparo.



Il team Gattai era guidato dal partner Nicola Brunetti, coadiuvato dal senior associate Francesco Buoso e dal trainee Roberto Garrone.