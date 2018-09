ZITIELLO ASSOCIATI: Advisor legale di BFF Banking Group nel lancio della piattaforma per il servizio di "sconto dinamico" (dynamic discounting)

Zitiello Associati, con un team guidato dal partner Fabio Coco, e dagli associati Francesco Donadei e Loris Cottoni, ha assistito in qualità di advisor legale BFF Banking Group nel set-up della piattaforma dedicata alla digitalizzazione dei rapporti con i clienti e al servizio di "sconto dinamico" (dynamic discounting); in particolare, lo studio ha assistito BFF Banking Group curando la predisposizione della documentazione contrattuale sottostante al funzionamento della piattaforma e relativa alla proposta di valore per il cliente finale.



Il servizio di "sconto dinamico" sorto nell'ambito della ricerca di soluzioni innovative nel supply chain finance consente di ottimizzare i flussi finanziari e rafforzare la filiera produttiva, permettendo ai clienti di BFF Banking Group di migliorare ulteriormente la propria gestione del capitale e di offrire ai propri fornitori condizioni di pagamento competitive a seconda delle rispettive esigenze di liquidità. Tale attività è effettuata interamente tramite un'interfaccia web, sviluppata in collaborazione con FinDynamic S.r.l., azienda FinTech e specializzata nel settore.

BFF Banking Group è un soggetto leader in Europa nella gestione e smobilizzo pro soluto dei crediti commerciali vantati nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni.



Lo Studio Legale Zitiello Associati, con sedi a Milano e Roma, si è progressivamente affermato sul mercato della consulenza legale divenendo uno tra i principali studi in Italia nel diritto finanziario, bancario e assicurativo. Lo Studio assiste clientela istituzionale, italiana ed estera, nelle aree dei servizi di investimento e della gestione collettiva, nei servizi bancari e nei servizi assicurativi, con una forte presenza anche nell'attività giudiziale.