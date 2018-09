6SICURO E CHIAREZZA DIVENTANO UN'UNICA SOCIETÀ: DE BERTI JACCHIA, STUDIO GUERCIA, GOP E MMVN&A GLI STUDI COINVOLTI

I due comparatori assicurativi Chiarezza.it e 6sicuro.it, sono oggi parte della stessa società̀. Chiarezza, società di diritto francese, a seguito del conferimento del ramo di azienda detenuto dalla sede secondaria in Italia, è infatti diventato azionista di maggioranza di 6sicuro, con Edoardo Loewenthal, già azionista di maggioranza e presidente di 6sicuro, che è nominato amministratore delegato e resta come azionista di minoranza, con Assiteca SpA e Progetto T.P. S.r.l. Il nuovo assetto societario prevede che i due comparatori continueranno a operare come realtà distinte con l'obiettivo di migliorare e arricchire l'offerta ai propri utenti.

6sicuro è un servizio gratuito di comparazione assicurazioni presente in Italia dal 2000.

Chiarezza.it è un portale che permette di trovare e confrontare le offerte per la polizza RC auto e moto il cui azionista unico è BlackFin Capital Capital Partners (Blackfin), fondo di private equity francese specializzato nei servizi finanziari a livello europeo.

A seguito di questa operazione Blackfin diventa quindi indirettamente anche azionista di 6sicuro.

In Italia, De Berti Jacchia ha seguito gli aspetti fiscali dell'operazione per conto di Blackfin/Chiarezza, con un team guidato da Tiziana Zona, partner, coadiuvata da Angela Valente, associate.

6sicuro è stata assistita per gli aspetti fiscali da Massimo Valente, partner di MMVN&A, coadiuvato dall'associata Rosanna Michelini, mentre per gli aspetti legali dall'avvocato Alessandra Guercia dello Studio Guercia. Assiteca è invece stata assistita da Emanuele Grippo dello studio legale internazionale Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners.