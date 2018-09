COSTITUITA A ROMA LA RETE DEGLI AVVOCATI DEL MEDITERRANEO

L'italiano Andrea Mascherin primo presidente.

E' stata costituita oggi a Roma, presso la sede del Consiglio Nazionale Forense, la Rete degli Avvocati del Mediterraneo, mediante la firma di un protocollo tra il Presidente del CNF, Andrea Mascherin, quello dell'Ordine di Bourmedas, in rappresentanza dell'Ordine Nazionale degli avvocati algerini, Ahmed Benantar, quello dell'Ordine nazionale degli avvocati tunisini, Meherzi Ameur, e il Presidente dell'Ordine degli avvocati di Rabat, Mohamed Barigou, in rappresentanza formale di tutti i suoi colleghi marocchini.

La firma del protocollo d'intesa è stata preceduta da una accurata disamina di affinità e convergenze delle avvocature tra le due sponde del Mediterraneo. Il Presidente Mascherin ha tenuto a sottolineare: "In questa fase di attenzione al tema dei migranti che provengono dal Nord Africa è di vitale importanza che il dialogo tra le nostre avvocature si intensifichi, non tanto per ragioni ordinistiche ma per offrire alle istituzioni lo sguardo del diritto, e dei difensori dei diritti".

Mascherin ha poi aggiunto: "Nelle società di oggi i problemi che il diritto è chiamato ad affrontare anche sul piano culturale sono tanti, e tra questi ha particolare dimensione il tema della migrazione e le sue cause e del linguaggio d'odio, che compromette un'idea di dialettica democratica. Anche su questo punto la Rete degli Avvocati del Mediterraneo dovrà impegnare i suoi sforzi".

"Abbiamo l'esigenza di unire gli intenti per sviluppare insieme delle soluzioni su temi importanti che riguardano la nostra parte del mondo: la pace, la democrazia, la difesa dell'acqua, il clima. Tutti argomenti su cui le nostre avvocature insieme saranno più forti e sapranno, speriamo, farsi ascoltare dai governi", ha dichiarato il Presidente dell'Ordine di Bourmedas, in rappresentanza dell'Ordine Nazionale degli avvocati algerini, Ahmed Benantar.

"Tratteremo temi urgenti e attuali, dall'immigrazione ai social network, perché vogliamo incidere positivamente sulle decisioni dei governi e parlare con una sola voce, quella del Mediterraneo, alla politica", dichiara il Presidente dell'Ordine nazionale degli avvocati tunisini, Meherzi Ameur.

"Sono molto felice di questa firma di collaborazione internazionale, e molto felice che sia firmato proprio qui a Roma. Il nostro impegno comune per la giustizia andrà a toccare anche i problemi che incontrano i marocchini in Italia, che talvolta vanno a processo senza riuscire ad informare le autorità diplomatiche", ha dichiarato il Presidente dell'Ordine degli avvocati di Rabat, Mohamed Barigou.

Le quattro rappresentanze delle avvocature hanno stabilito che il Presidente della Rete degli Avvocati del Mediterraneo è l'Avvocato Andrea Mascherin, con un mandato di due anni; il primo Segretario è Chafiq Doublali, membro anziano dell'Ordine del Marocco. All'incontro era presente il Consigliere del CNF per i Diritti Umani, Francesco Caia.