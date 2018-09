A Dubai Albè & Associati insieme alla Congregazione delle Suore Infermiere dell'Addolorata di Como per una innovativa sperimentazione

In occasione dell'ampliamento delle sue strutture con la realizzazione del Centro di Terapia Fisica e Riabilitazione in Al Jurf, Ajman negli Emirati Arabi Uniti, THUMBAY HOSPITAL LLC, una delle maggiori realtà ospedaliere, ha raggiunto con la Congregazione della Suore Infermiere dell'Addolorata, che gestisce Il Presidio dell'Ospedale Valduce " Villa Beretta" di Costa Masnaga, una struttura di eccellenza dedicata alla Medicina Riabilitativa, un accordo per lo sviluppo del piano aziendale, la gestione del Centro, l'insegnamento a medici e personale e, soprattutto, per la ricerca, fornendo un supporto completo e totale.

Il Dott. Franco Molteni della Congregazione, professionista tra i primi nel settore, coordinerà le attività di supporto: questo consentirà, come si è sempre prefissata la procuratrice speciale della Congregazione, Mariella Enoc, un ulteriore sviluppo dell'attività specialistica. Il Centro Thmbay è stato inaugurato lo scorso 10 settembre.

Albè & Associati, con il name partner Giorgio Albè coadiuvato dalla junior associate Sonia Reguzzoni e dalla trainee Giulia Suigo, con il supporto di Alice Gambato , avvocato che opera a Dubai, con la quale lo studio ha avviato da tempo una partnership, ha assistito la Congregazione dalle trattative sino alla conclusione dell'accordo.