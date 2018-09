È OPERATIVA LA SCALA CERVED SOCIETÀ TRA AVVOCATI

Si è tenuto nei giorni scorsi il primo CdA dello studio legale, denominato La Scala Cerved Società tra Avvocati, nato dalla partnership tra Cerved Group S.p.A. (MTA: CERV) - primario operatore in Italia nell'analisi del rischio di credito e nel credit management - attraverso la controllata indiretta Cerved Legal Services Srl ("Cerved") - e La Scala Società tra Avvocati ("La Scala") - leader nei servizi di recupero crediti giudiziale con quasi 30 anni di esperienza. Si tratta della prima alleanza strategica tra un partner industriale e una società tra avvocati.

La Scala Cerved, operativo dal 30 luglio 2018, punta a diventare leader italiano nel legal servicing, integrando il know how tecnico-professionale e le competenze su operations, sistemi, tecnologia e big data di Cerved e le competenze legali-professionali, specifiche del settore, di La Scala.

Il nuovo studio legale, con sede a Milano in via Vittoria Colonna, è una società di capitali partecipata per un terzo da Cerved e per due terzi dagli avvocati soci di La Scala.

Il Consiglio di Amministrazione si compone di tre membri di La Scala Società tra Avvocati e due di Cerved Legal Services S.r.L. (CLS):

Marco Pesenti, senior partner di La Scala, è l'amministratore delegato;

Andrea Mignanelli, amministratore delegato di Cerved Credit Management Group S.r.L., è il presidente;

Luciana Cipolla e Christian Faggella, partner e managing partner di La Scala, e Riccardo Gamba, direttore generale di Cerved Legal Services, sono consiglieri delegati.

La nuova realtà fa parte di un polo che unisce due importanti operatori, Cerved Legal Services S.r.L. e La Scala Società Tra Avvocati per Azioni, dotati di know how specialistico e capacità strutturali importanti che nel suo complesso registra:

€8 Miliardi di Asset Under Management ad oggi;

120 mila pratiche in gestione ad oggi;

Oltre 400 professionisti specializzati;

Oltre €40 Milioni di Ricavi negli ultimi 12 mesi

Marco Pesenti, amministratore delegato di La Scala Cerved, ha dichiarato: "Siamo molto orgogliosi di rappresentare uno dei pochi esempi di due eccellenze che decidono di fare sistema per integrarsi e completarsi a vicenda, con l'obiettivo di fornire un servizio completo unico nel settore. Punteremo a coniugare l'alta qualità dei servizi con la massima efficienza dei processi."

Andrea Mignanelli, presidente di La Scala Cerved, ha commentato: "Innovazione dei processi e dei sistemi, specializzazione e completezza dei servizi sono elementi distintivi del progetto che, unitamente alla passione delle nostre persone, ci permetteranno di raggiungere gli ambiziosi obiettivi: come polo, puntiamo ad acquisire grandi commesse di crediti bancari per aumentare ulteriormente i ricavi nel medio termine".