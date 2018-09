CONVEGNO



Confindustra Marche Nord ha il piacere di presentare il convegno FATTURA ELETTRONICA - IL PASSAGGIO DAL CARTACEO AL DIGITALE: PROCEDURE OPERATIVE E CASI PRATICI.



Il convegno avrà luogo in una doppia sede nelle Marche giovedì 11 ottobre: la mattina a Pesaro presso la sede di Confindustria in via Cattaneo 34; il pomeriggio ad Ancona, presso la sede di Confindustria in via Roberto Bianchi snc.



Il programma di Pesaro

Il programma di Ancona



L'evento sarà moderato da un giornalista del Gruppo 24 ORE, che parteciperà anche con i suoi autorevoli esperti della materia.