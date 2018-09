Latham & Watkins e GOP con Generali nel lancio di Aperture Investors, nuova società di asset management con sede a New York

Assicurazioni Generali, primario gruppo assicurativo e di asset management a livello mondiale, ha annunciato il lancio, in partnership con Peter Kraus, di Aperture Investors, una nuova società di gestione del risparmio basata su un modello di ricavi radicalmente differente, che allinea gli interessi del cliente e del gestore attraverso un innovativo modello di commissioni legate alla performance.

La società, con sede a New York, sarà appunto guidata da Peter Kraus, in precedenza Presidente e CEO di AllianceBernstein (AB) e Global Co-Head della divisione Investment Management di Goldman Sachs.

Il gruppo Generali metterà a disposizione fino a $4 miliardi per le diverse strategie di investimento.

Latham & Watkins ha assistito il gruppo Generali affiancando la direzione legale Investments, Asset and Wealth Management, guidata dal general counsel Pierluigi Martino e composta per il progetto dal legal advisor Giuseppe Stuppia, con un team cross-border guidato in Italia dal partner Cataldo Piccarreta con gli associate Filippo Benintendi e Federica Di Terlizzi, e con il partner Adel Aslani-Far e l'associate Molly Ryan della sede di New York.

Gli aspetti fiscali dell'operazione sono stati curati da GOP con un team composto da Fabio Chiarenza e Carmen Pisani.