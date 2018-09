TAVOLA ROTONDA



Giovedì 27 settembre - Roma



Si svolgerà domani 27 settembre a partire dalle 11,00 a Roma, la tavola rotonda dal titolo "Problematiche gestionali delle imprese. Situazione attuale e possibili soluzioni". L'evento, organizzato da CEPI (Confederazione Europea delle Piccole Imprese), si terrà presso la sala riunioni, in Via Del Tritone 169, e attraverso essa, s'intende raccogliere le testimonianze delle imprese, in merito alle più svariate problematiche gestionali e proporre soluzioni attraverso esperti professionisti. Saranno presenti, Rolando Marciano, Presidente nazionale CEPI, il prof. Angelo Ruggiero docente di diritto tributario e societario, e i seguenti esperti professionisti:



dottor Angelo Paliotto dottore commercialista in Vicenza;

dottor Maurizio Polato consulente del lavoro in Vicenza;

dottor Daniele Donati consulente del lavoro in Roma;

dottor Daniele Scacchi consulente del lavoro in Roma.



Come sempre la partecipazione degli imprenditori è gratuita e il caffè lo offriamo noi!