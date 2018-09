Criptovalute e bitcoin: aspetti tecnici, giuridici e fiscali, la nuova frontiera della finanza ?

convegno



Una conferenza organizzata in interclub dal Rotaract Bari Agorà e Rotaract Bari

Si terrà venerdì 28 settembre, alle ore 20:30, presso l'Hotel Mercure Villa Romanazzi Carducci di Bari il seminario sulla nuova frontiera della finanza..

La conferenza è stata organizzata dal Rotaract Club Bari Agorà in collaborazione con il Rotaract Club Bari.

Le associazioni rotaractiane hanno invitato a relazionare gli avvocati Giuseppe Grisorio e Romina Centrone, rispettivamente Presidente e Vicepresidente della Bitcoin Fondation Puglia che rappresenta, oramai, una realtà del Sud Italia intensamente attiva nella formazione ed informazione culturale riguardante le valute digitali decentralizzate, le cosidette criptovalute. Tra le varie attività assiciative realizzate si annoverano l'organizzazione di eventi pubblici di carattere formativo ed informativo sul territorio regionale pugliese, la partecipazione in qualità di esperti in sedi istituzionali nazionali e locali, l'organizzazione in sinergia con l'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" del primo short master in subiecta materia di recente conclusosi, nonché l'organizzazione di iniziative di sensibilizzazione e di studio ulteriore della materia; oltre alla partecipazione alla pubblica consultazione proposta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla bozza di decreto per il registro degli operatori di valuta virtuale. Una serie di attività sul territorio che hanno trovato l'approvazione e sono state citate come modelli di "best practices" anche dalla stampa internazionale.

In tale ottica i Rotaract Club Bari Agorà e Rotaract Club Bari del distretto 2120 partner del Rotary International hanno avuto il pregio di organizzare una conferenza su di un argomento di grande attualità, poiché i bitcoin rappresentano la finanza del futuro, visto che il mercato delle criptovalute risulta in continua crescita.

Il convegno si svolgerà nella forma della tavola rotonda presieduta dall'Avv. Paolo Iannone (Vicepresidente del Rotaract Club Bari Agorà) e vedrà altresì intervenire l'Avv. Carlo "Jr." Ciminiello (esperto avvocato tributarista e Prefetto del Rotaract Club Bari Agorà), nonché il Dott. Francesco Clarizio (Advisor A.M.U. Investements SIM S.p.A. e Presidente del Rotaract Club Bari)

La partecipazione al seminario è aperto a tutta la cittadinanza con riconoscimento di tre crediti formativi da parte dell'Ordine degli Avvocati di Bari ai propri iscritti.