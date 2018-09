MOLINARI E ASSOCIATI NELLA PARTNERSHIP TRA CATTOLICA E INTER MUTUELLES ASSISTANCE

Molinari e Associati ha assistito Cattolica Assicurazioni nella sottoscrizione di un'offerta vincolante con Inter Mutuelles Assistance S.A., finalizzata all'ingresso di Cattolica nel capitale di IMA Italia Assistance S.p.a., impresa assicurativa facente parte del Gruppo Inter Mutuelles Assistance e specializzata nel ramo assistenza.

L'operazione si perfezionerà nel corso della prima metà del 2019, previa autorizzazione da parte dell'IVASS, attraverso la sottoscrizione di un aumento di capitale riservato pari a 8,58 milioni di euro, che porterà Cattolica a detenere una partecipazione del 35% in IMA Italia Assistance con l'opzione di acquistare, a partire dal 2022, una ulteriore quota fino al 51%.

Attraverso questa acquisizione strategica, Cattolica non solo consolida il proprio posizionamento sul mercato, ma amplia la propria offerta di servizi grazie a una partnership finalizzata a dar vita al 4° player sul mercato nazionale dei servizi di assistenza.

Per Molinari e Associati hanno agito il socio Nicolo' Juvara, l'of counsel Daniela Runggaldier e gli associate Martina Germano, Giuliano Decorato ed Elisa Nadia Tambè.

IMA Italia Assistance, in questa fase, si è avvalsa dell'assistenza di un team di legali interni.