PEDERSOLI E DENTONS NEL FINANZIAMENTO A THE STUDENT HOTEL

Pedersoli Studio Legale, con l'equity partner Maura Magioncalda e l'associate Nicola Nocerino, ha assistito il pool di banche composto da UniCredit S.p.A., Crédit Agricole Cariparma S.p.A. e MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A., quest'ultima anche nel ruolo di banca agente, nell'operazione di finanziamento a TSH Bologna PropCo S.r.l veicolo del gruppo The Student Hotel, volto a finanziare l'acquisto e la trasformazione del complesso immobiliare sito in via Fioravanti a Bologna nel The Student Hotel.

The Student Hotel Bologna disporrà di camere moderne e completamente arredate utilizzabili con formula albergo o soggiorni brevi (per giovani professionisti e expatriates) e di residenze per studenti oltre che di aree di co-working, F & B e retail.

Con questa operazione, il gruppo The Student Hotel espande la propria presenza in Italia con un nuovo investimento basato sul concept di ospitalità ibrida, oramai largamente riconosciuto in Europa.

Per gli aspetti legali del finanziamento, TSH Bologna PropCo è stata assistita da Dentons con il partner Alessandro Fosco Fagotto e la managing counsel Dina Collepardi, mentre si è avvalso di Deloitte quale debt advisor. Sui profili di diritto olandese i finanziatori sono stati assistiti dallo studio Nauta Dutilh.