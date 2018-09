Clifford Chance e Simmons & Simmons nel bond retail di HSBC

Clifford Chance ha assistito HSBC Bank plc in qualità di emittente nella propria offerta al pubblico di Notes nel contesto di un'offerta al pubblico retail in Italia per un ammontare fino a 500 milioni di dollari e scadenza 28 settembre 2024.

Simmons & Simmons ha assistito Banca IMI in qualità di Direttore del Consorzio e vari istituti facenti parte del Gruppo Intesa Sanpaolo in qualità di distributori.

Il team di Clifford Chance è stato guidato dal partner Gioacchino Foti, coadiuvato dagli associates Francesco Napoli e Sebastiano Gennaro.

Il team di Simmons & Simmons è stato guidato dal partner Paola Leocani e ha incluso il managing associate Baldassarre Battista. Gli aspetti fiscali sono stati seguiti dal partner Marco Palanca coadiuvato dall'associate Pasquale Del Prete