Clifford Chance e Simmons & Simmons nell'update del programma EMTN di Banca IFIS da 5 miliardi di Euro

Milano, 28 settembre 2018 – Gli Studi legali internazionali Clifford Chance e Simmons & Simmons hanno assistito rispettivamente Banca IFIS in qualità di emittente e Goldman Sachs in qualità di arranger e le banche dealers nel programma Euro Medium Term Notes (EMTN) da 5 miliardi di Euro di Banca IFIS.

Il team di Clifford Chance che ha assistito Banca IFIS in relazione a tutti i profili di diritto italiano e inglese è stato guidato dai partner Filippo Emanuele e Gioacchino Foti, coadiuvati dall'associate Francesco Napoli. Il socio Carlo Galli, il senior associate Andrea Sgrilli e l'associate Roberto Ingrassia hanno prestato assistenza in relazione agli aspetti fiscali.

Il team di Simmons & Simmons che ha assistito Goldman Sachs in qualità di arranger in relazione a tutti i profili di diritto italiano e inglese è stato guidato dal partner Paola Leocani e ha incluso i partner Simon Ovenden e Nicholas Lasagna e il supervising associate Pietro Magnaghi‎. Gli aspetti fiscali sono stati seguiti dal partner Marco Palanca coadiuvato dall'associate Pasquale Del Prete.

Il programma, con durata annuale e possibilità di rinnovo, è riservato esclusivamente a investitori istituzionali in Italia e all'estero con esclusione degli Stati Uniti.