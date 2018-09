Il PUNTO SULLE PROBLEMATICHE GESTIONALI DELLE IMPRESE: I RISULTATI DELLA TAVOLA ROTONDA CEPI

Quali sono le "Problematiche gestionali delle imprese"? Da questa riflessione ha preso avvio la tavola rotonda "Problematiche gestionali delle imprese. Situazione attuale e possibili soluzioni" organizzato dalla Confederazione Europea delle Piccole Imprese CEPI.



La regia dell'evento è stata curata da Rolando Marciano, Presidente nazionale CEPI, e alla tavola rotonda hanno fornito importanti contributi, il Segretario nazionale Arturo Vitale, il prof. Angelo Ruggiero docente di diritto tributario e societario, il dottor Angelo Paliotto dottore commercialista in Vicenza, il dottor Maurizio Polato consulente del lavoro in Vicenza, il dottor Daniele Donati consulente del lavoro in Roma e il dottor Daniele Scacchi consulente del lavoro in Roma.



Sono state raccolte le testimonianze dirette delle imprese, in merito alle più svariate problematiche gestionali e proposte soluzioni, i contributi degli esperti professionisti e il confronto con i partecipanti alla tavola rotonda hanno consentito di evidenziare "… le difficoltà economiche e fiscali cui vanno incontro le imprese ormai da troppo tempo. Per far fronte a queste questioni che insistono su tutto il territorio, si è deciso di portare alcune proposte all'assemblea nazionale della Confederazione prevista per novembre".

Così Rolando Marciano commenta la tavola rotonda "Problematiche gestionali delle imprese. Situazione attuale e possibili soluzioni" che si è svolta ieri a Roma in Via Del Tritone presso la sede nazionale CEPI.



Il prof. Angelo Ruggiero commenta, sottolineando che le problematiche emerse sono legate essenzialmente "… alle ormai, da tempo note, difficoltà delle imprese a reperire finanziamenti, in seguito alla stretta creditizia, il che ha penalizzato soprattutto le piccole e medie imprese, l'eccessivo appesantimento degli adempimenti fiscali, e in ultimo, ma non per ultimo, preoccupano le PMI i recenti provvedimenti legislativi che incidono sul mercato del lavoro, tutto ciò distoglie gli imprenditori dal core business".



Il dottor Angelo Paliotto commenta affermando che "… Di la di tutto, finalmente le imprese Vicentine fanno segnare incrementi nel comparto produttivo che grazie all'esportazione nei mercati dell'Unione Europea e Internazionale, creano ricchezza e occupazione utile al consolidamento economico dell'intera area Veneta".



Il dottor Maurizio Polato rileva che "Le imprese del Nord Est del Paese stanno ancora soffrendo la flessione della domanda interna. Mentre hanno avuto un significativo risveglio quelle che si stanno impegnando nell'export. Poiché, la crisi non sembra definitivamente alle spalle, l'incertezza che ancora contrassegna i mercati non consente di stabilizzare i rapporti di lavoro. Non aiutano quindi i recenti provvedimenti legislativi, che sembrano riportare il mercato del lavoro in epoche in cui la rigidità era un derivato della concezione fordista dell'organizzazione aziendale. Gli scenari economici stanno cambiando evolvendo verso un mercato sempre più de materializzato e frammentato".



I dottori Daniele Scacchi e Daniele Donati sintetizzano aggiungendo che "E' stato interessante confrontarsi con colleghi che operano in realtà territorialmente diverse, riscontrando medesime problematiche. I nuovi provvedimenti legislativi che mirano a semplificare l'operato dei professionisti, quindi delle aziende, stanno in realtà creando una maggiore burocrazia ed incrementando gli adempimenti fiscali. Ne è nato un creativo dibattito volto ad identificare, attraverso la collaborazione e la condivisione tra professionisti e del Presidente nazionale CEPI, eventuali soluzioni".