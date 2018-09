PEDERSOLI CON MADE IN ITALY FUND PER IL CONTROLLO DI PALLADIUM MODA

Milano, 28 settembre 2018 – Pedersoli Studio Legale, con un team guidato dall'equity partner Ascanio Cibrario, ha assistito il nuovo fondo di private equity Made in Italy Fund, costituito da Q Group & Pambianco, nell'acquisizione della maggioranza di Palladium Moda, azienda a cui fa capo il marchio 120% Lino, leader di mercato nell'abbigliamento in lino e altre fibre naturali di alta qualità, distribuito in 7 monomarca fra Milano e il sud della Florida.

Il team Pedersoli ha visto coinvolti il counsel Luca Rossi Provesi e l'associate Edoardo Augusto Bononi per gli aspetti corporate M&A, l'equity partner Francesco Simoneschi e l'associate Andrea Scarpellini per i profili giuslavoristici, mentre il partner Mario Gazzola di Pavia & Harcourt ha curato i risvolti americani dell'operazione. EY con i partner Marco Ginnasi e Quirino Walter Imbimbo ha agito sul fronte finanziario e fiscale.

Palladium Moda si è avvalsa del supporto dello Studio Cremonini Associati con il Dott. Mauro Cremonini e della consulenza legale dell'Avv. Gianvirgilio Cugini dell'omonimo Studio e dell'Avv Giacomo Pescatore dello studio Cartwright Pescatore.

Il nuovo fondo, guidato dal management team composto da Alessandro Binello, David Pambianco, Walter Ricciotti, Alessio Candi e Mauro Grange ha l'obiettivo di investire in PMI con grande potenziale di crescita e attive nei settori caratterizzanti del Made in Italy: moda, design, beauty e food.