Biscozzi Nobili aderisce al network fiscale internazionale WTS Global.

Lo Studio sarà ancora più vicino alle sfide globali della propria clientela protagonista di percorsi di internazionalizzazione.

Lo Studio Legale e Tributario Biscozzi Nobili entra a far parte, come membro effettivo, del network fiscale internazionale WTS Global, una delle principali reti fiscali mondiali, presente in 100 paesi in Europa, Americhe, Medio Oriente, Africa e Asia-Pacifico.

Grazie alla partnership lo Studio Biscozzi Nobili, che manterrà la propria indipedenza, sarà ancora più vicino alle sfide globali della propria clientela, società e gruppi di matrice italiana di medie e grandi dimensioni, anche quotati, sempre più protagonisti di percorsi di internazionalizzazione, assicurando un servizio di consulenza fiscale e societaria completo e affidabile in tutte le aree del mondo.

Il referente dello Studio Legale e Tributario Biscozzi Nobili con WTS Global sarà il Partner Marco Abramo Lanza.

Fondato nel 1977, Biscozzi Nobili è tra gli studi professionali leader in Italia nel settore tributario con la caratteristica distintiva e differenziante di fornire una consulenza integrata e sinergica tra le aree fiscale, legale, anche per le attività di M&A e di Corporate Finance, e del contenzioso tributario

WTS Global, fondato nel 2003, è da anni riconosciuto come un network fiscale Tier 1 da Chambers & Partners ed è stata recentemente premiato come società di imposizione fiscale indiretta europea per l'anno 2017 da International Tax Review.

Gli studi appartenenti a WTS Global vantano una comprovata esperienza nel campo del contenzioso e della consulenza fiscale e assistono realtà di ogni dimensione e tipologia, dalle più grandi multinazionali a imprese individuali sino ai clienti privati.

WTS Global è già presente in Italia dal 2005 attraverso una partnership con R&A, studio di consulenza tributaria specializzato in operazioni straordinarie e rapporti internazionali.