DLA Piper: Marco de Morpurgo nuovo socio Life Sciences a Roma

Sale a 52 il numero dei soci dello Studio



Marco de Morpurgo, 34 anni, avvocato specialista in Life Sciences, assiste primaria clientela internazionale su tematiche regolatorie riguardanti prodotti farmaceutici e dispositivi medici, per cui intrattiene rapporti con EMA (EU), AIFA (Italia), ANSM (Francia), MHRA (Regno Unito) e AEMPS (Spagna).

Proviene da Allen & Overy LLP, dove ha operato prima a Londra e poi a Parigi. In precedenza ha collaborato con Covington & Burling LLP a Bruxelles. Grazie alla sua esperienza internazionale, in DLA Piper Marco costituirà il punto di riferimento per le questioni regolatorie a livello europeo, in collaborazione con James Czaban, responsabile del settore per DLA Piper USA (v. https://www.dlapiper.com/en/us/services/inter-trade-regulatory-and-government-affairs/fda/).

Laureatosi con lode all'Università di Trieste, ha conseguito un LL.M. presso la Harvard Law School ed un dottorato di ricerca in Diritto Comparato presso l'Università degli Studi di Milano. E' stato Visiting Researcher presso l'Università di Buenos Aires e presso la Columbia Law School, nonché professore a contratto all'HEC di Parigi.

Guidato in Italia dai managing partner Bruno Giuffrè e Wolf Michael Kühne, con questo passo - che segue a breve distanza l'annuncio dell'arrivo di Filippo Cecchetti - DLA Piper consolida la leadership di mercato tra le law firm internazionali con un fatturato di oltre Euro 75 milioni nel 2017 ed oltre 240 professionisti nei due uffici di Milano e Roma.