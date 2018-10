Hogan Lovells e Clifford Chance nel primo "Sustainability Bond" italiano emesso da Cdp

Gli studi legali Hogan Lovells e Clifford Chance hanno assistito rispettivamente Cassa depositi e prestiti Spa (Cdp) e gli istituti finanziari coinvolti nell'emissione del primo "Sustainability Bond" italiano da parte di Cdp, riservato a investitori istituzionali, con valore nominale pari a 500 milioni di euro.

I fondi raccolti tramite l'emissione del Sustainibility Bond saranno utilizzati da Cdp per finanziare, coerentemente con quanto previsto dal nuovo "Green, Social and Sustainability Framework", progetti ad impatto ambientale e sociale in quattro ambiti: infrastrutture e sviluppo urbano, finanziamento delle PMI, energia e ambiente, contribuendo al raggiungimento dei Sustainable Development Goals previsti dalle Nazioni Unite.

I titoli sono stati emessi a valere del programma di emissioni a medio-lungo termine (Debt Issuance Programme) di CDP, saranno quotati alla Borsa di Lussemburgo e hanno una durata di 5 anni con cedola annuale fissa del 2,125%.

L'emissione, rivolta principalmente ai cosiddetti Social Responsible Investors, si è chiusa con richieste superiori ad 1 miliardo di Euro con una forte presenza di investitori esteri che hanno rappresentato il 60% della domanda.

Banca IMI, BNP Paribas, Crédit Agricole-CIB, Goldman Sachs International, MPS Capital Services, Banco Santander e Unicredit Bank AG hanno agito in qualità di Joint Lead Managers e Joint Bookrunners dell'operazione.

Il team di Hogan Lovells che ha assistito Cdp è composto dal socio Corrado Fiscale, dalla counsel Annalisa Feliciani, dall'associate Matteo Scuriatti e dal trainee Alessandro Azzolini, oltre che dalla socia Fulvia Astolfi e dalla senior associate Maria Cristina Conte per gli aspetti fiscali.

Clifford Chance ha assistito le banche coinvolte nell'emissione con un team composto dai soci Filippo Emanuele e Gioacchino Foti, dal senior associate Jonathan Astbury e dall'associate Francesco Napoli. Il socio Carlo Galli e l'associate Roberto Ingrassia hanno agito in relazione agli aspetti fiscali.