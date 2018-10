Pietro Merlino partner responsabile di Orrick per l'antitrust

Orrick è lieto di comunicare l'espansione del proprio dipartimento di antitrust con l'ingresso del partner Pietro Merlino che ne assumerà la guida.

Pietro ha un'esperienza ventennale in diritto della concorrenza UE e nazionale. Nel corso della sua attività professionale, Pietro si è occupato dell'applicazione delle regole antitrust europee e italiane in gran parte dei principali settori industriali e di tutti gli aspetti del diritto della concorrenza (dall'abuso di posizione dominante alle intese anticoncorrenziali e i cartelli, dal controllo preventivo delle operazioni di concentrazione agli accordi di licenza e di distribuzione). Ha sviluppato una specifica expertise nei settori farmaceutico -- dove, nell'ultimo decennio, è stato coinvolto in alcuni dei principali casi istruiti in Italia (da ultimo, il caso Roche-Novartis) -- dei trasporti e dell'energia, nonché in tema di rapporti tra diritto antitrust e diritti di proprietà intellettuale.

LL. M. presso la University of Michigan Law School e il College of Europe di Bruges e con un dottorato di ricerca in diritto della concorrenza e del mercato nell'Unione Europea, Pietro tiene lezioni presso diverse università (da ultimo a Roma Tre nell'ambito dell'European Competition Law Course e all'Istituto Universitario Europeo di Fiesole nel contesto del Florence Competition Forum) e partecipa frequentemente come relatore a conferenze in Italia e all'estero.

Insieme a Pietro, che ha maturato la propria esperienza professionale in Cleary Gottlieb, approda in Orrick Marianna Meriani come associate del team.

"Siamo entusiasti di poter accrescere le nostre competenze con un professionista della levatura e del prestigio di Pietro, largamente riconosciuto dal mercato internazionale ed italiano" afferma Patrizio Messina, managing partner italiano. "L'elevato grado di competenza raggiunto da Pietro in ambito antitrust darà un contributo essenziale alle practice italiane della firm che già si avvale del professor Bertani, incrementando il raggio di azione della consulenza legale che da 15 anni Orrick offre ai principali player italiani" conclude Alessandro De Nicola, senior partner.