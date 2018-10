Lablaw al fianco di Atala s.p.a. e della Bear s.r.l. per il rilancio del marchio Atalasport

Lablaw, con il Founding Partner Luca Failla ed il Partner Sandro Lamparelli, a fianco di Atala s.p.a. e della Bear s.r.l. per il rilancio del marchio Atalasport (www.atalasport.it ) nel campo delle calzature sportive di pregio e dello sportswear.

Atala (azienda leader nella produzione di biciclette e di abbigliamento sportivo) ha, difatti, concesso alla Bear (che fa capo alla veneta STYLDEA, già attiva nella confezione per Diadora Heritage, Converse e altri importanti Brand internazionali) la possibilità di sfruttamento del predetto marchio con un articolato contratto di licenza predisposto da Lablaw.

Atalasport è, tra l'altro, legato alla gloriosa Inter degli anni '60, quella del mago Herrera, di Mazzola e di Corso. Le collezioni, già in vendita da un anno nei migliori negozi di settore, hanno già incontrato il favore del pubblico.