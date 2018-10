BonelliErede e GOP nell'acquisizione di Meglio

Il gruppo Bolton, attivo nella produzione e commercializzazione di un'ampia gamma di prodotti di largo consumo, ha acquisito da A.B.A. S.r.l. l'intero capitale sociale della Meglio S.r.l., società attiva nella commercializzazione di detergenti e prodotti per l'igiene della casa e per la cura della persona, titolare dei marchi "Meglio" e "Premio".

Il Gruppo Bolton è stato assistito da BonelliErede con un team guidato dal partner Paolo Daino, composto dal managing associate Augusto Praloran e dalle associate Francesca Ricceri e Ginevra Smoquina per la parte corporate e dalla senior counsel Arianna Colombo e dall'associate Stefano Calabria per gli aspetti di diritto del lavoro.

A.B.A. è stata assistita dallo studio legale internazionale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners, con un team guidato dal partner Francesco Selogna, coadiuvato dal counsel Gerardo Carbonelli e dagli associate Federico Paesan e Alberto Elmi per la parte corporate, nonché dal counsel Emanuele Panattoni e dall'associate Andrea Pozzi per gli aspetti di diritto del lavoro.