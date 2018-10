Eunomia e Accinni, Cartolano nell'aumento di capitale di Milkman

Vertis Venture 2 Scaleup"è lead investor dell'operazione insieme a 360 Capital Partners e P101, già presenti nel capitale della società.

Eunomia Studio di Avvocati e Accinni, Cartolano e Associati hanno assistito nell'operazione.



Milkman annuncia un nuovo aumento di capitale da €6,4 milioni sottoscritto da Vertis (lead investor attraverso il fondo "Vertis Venture 2 Scaleup"), P101 e 360 Capital Partners. L'operazione segue al deal del 2016 completato da P101, 360 Capital Partners e dal business angel statunitense Mike Brennan.

Grazie a questi nuovi fondi, la società intende accelerare il piano industriale di sviluppo, finanziando una significativa espansione geografica per arrivare, a fine 2019, ad essere operativa in tutte le più importanti province italiane per fatturato dell'e-commerce.

Ha solo tre anni di vita, ma Milkman, sulla carta una start-up, ha già i connotati di una grande azienda. Fondata nel 2016, è la prima azienda logistica ad investire esclusivamente sulla qualità della consegna al consumatore grazie ad una tecnologia innovativa e proprietaria, coperta da brevetti internazionali, che consente di proporre alle aziende che hanno deciso di adottare l'e-commerce come canale di vendita una vasta gamma di opzioni, adattando il proprio servizio di consegna alle esigenze dello specifico committente.

I numeri sono inequivocabili. Partita con un fatturato di €450 mila nel 2016, l'azienda conta di chiudere il 2018 con più di €7 milioni di vendite dopo aver effettuato 400.000 consegne con un tasso di gradimento del cliente finale di 4,7 su 5. Una crescita esponenziale che è stata possibile grazie alla fiducia che prestigiosi brand come Easy Coop, Eataly, Nespresso, Zara e molti altri hanno dato all'azienda.

Eunomia Studio di Avvocati ha assistito P101, 360 Capital Partners, i soci fondatori di Milkman e i business angels con un team guidato da Roberto Nigro coadiuvato da Sveva Ricci, Giulia Bianchi e Valeria Benetton.

Chiara Cella, partner di Accinni, Cartolano e Associati Studio Legale, ha assistito Vertis SGR S.p.A. ("Vertis Venture 2 Scaleup").