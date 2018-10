Nasce lo Studio Legale Lonati specializzato in diritto penale

Simone Lonati, avvocato e docente di diritto processuale penale e di procedura penale europea presso l'Università Luigi Bocconi di Milano, dopo una decennale esperienza come socio senior dello studio del prof. avv. Alberto Alessandri, ha aperto a Milano il proprio studio legale, specializzato in diritto penale d'impresa con specifico riferimento ai settori ambientale, finanziario, societario, tributario, fallimentare nonché in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.

L'esperienza quindicennale maturata nel campo del diritto penale dell'impresa, unita al costante aggiornamento e approfondimento in qualità di professore, relatore a convegni e autore di numerose pubblicazioni in ambito penalistico, ha indotto il prof. avv. Lonati ad aprire una propria struttura, con il preciso scopo di assicurare ai propri assistiti un rapporto personale e diretto.

A seguire Lonati nella nuova realtà gli avvocati Chiara Tanzarella e Andrea Ranghino, che hanno iniziato la collaborazione con il professore rispettivamente nel 2011 e nel 2014.

Il prof. avv. Simone Lonati ha dichiarato: "la forza di questo nuovo studio è il lavoro di squadra e l'esperienza giudiziale e stragiudiziale maturata da tutti i professionisti nel settore del diritto penale d'impresa. Gli obiettivi sono garantire una risposta chiara e approfondita, una tutela concreta e efficace nei tempi più rapidi possibili".