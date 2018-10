Belluzzo International Partners sigla un'alleanza con WITHIN Verlato & Partners, studio professionale basato a Vicenza

Belluzzo International Partners annuncia l'alleanza professionale con WITHIN Verlato & Partners, studio professionale basato a Vicenza. L'intesa segna il primo passo di un percorso di integrazione che porterà Mirta Verlato a collaborare in modo sempre più sinergico, con particolare riferimento ai settori del wealth planning e della consulenza fiscale.

"Con grande piacere - afferma Luigi Belluzzo, global managing partner di Belluzzo International Partners - diamo il benvenuto a Mirta Verlato, professionista qualificata in materia di pianificazioni patrimoniali e successorie, riorganizzazioni societarie e fiscalità internazionale, che si inserisce perfettamente nell'ambito della nostra strategia volta a potenziare l'offerta professionale dedicata alle imprese familiari sia nel segmento "corporate" che nel segmento "private".

"L'alleanza determinerà un forte beneficio - sostiene Mirta Verlato, founding partner di WITHIN Verlato & Partners - consentendo ai nostri clienti di accedere a una piattaforma professionale internazionalizzata le cui radici comuni affondano in Veneto".



Belluzzo International Partners è un studio di professionisti attivo nella consulenza legale e fiscale, focalizzato su consulenza in Wealth Planning, Operazioni Straordinarie, Governance, Piani successori e consulenza Tax&Legal verso imprese e privati. Grazie a uffici a Milano, Londra, Verona, Singapore e Lugano e a un team di oltre 80 persone, oltre a un consolidato network di corrispondenti nei principali paesi, Belluzzo assiste una clientela internazionale e italiana, con particolare attenzione ai temi della consulenza cross border. Per maggiori informazioni: www.belluzzo.net



WITHIN Verlato & Partners è uno studio professionale con sede in Vicenza, specializzato in wealth planning, riorganizzazioni societarie e tax advisory., con una particolare attenzione alla clientela private. Per maggiori informazioni: www.with-in.it