Latham & Watkins con The Carlyle Group e Irca nell'acquisizione di Dobla

Irca, uno dei principali produttori europei di ingredienti e semilavorati per la pasticceria, la panificazione e la produzione di gelati, acquisita nel 2017 dalla società internazionale di alternative asset management The Carlyle Group, ha annunciato l'acquisizione di Dobla, produttore internazionale di decorazioni di cioccolato. Il closing dell'operazione è previsto entro la fine del 2018.

Latham & Watkins ha assistito The Carlyle Group e Irca con un team guidato da Stefano Sciolla e composto da Giorgia Lugli, Chiara Venditti e Raissa Sciarrone per i profili corporate e da Marcello Bragliani e Antongiulio Scialpi per gli aspetti legati al finanziamento dell'operazione.

NautaDutilh ha assistito The Carlyle Group e Irca per gli aspetti di diritto olandese.

Il venditore è stato assistito dallo studio olandese Houthoff.