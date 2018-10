Nuovo Of Counsel per Macchi Di Cellere Gangemi

Si tratta dell'avvocato Claudio Vinci, specializzato nel diritto amministrativo, con particolare riferimento al settore dei contratti pubblici, del diritto ambientale, delle energie rinnovabili, dei servizi pubblici locali e dell'urbanistica ed edilizia, che inizia la sua collaborazione in particolare con la sede londinese dello studio.

Nella sua attività professionale ha acquisito una significativa esperienza nell'assistenza a rilevanti clienti pubblici e privati nell'area della contrattualistica pubblica, nelle procedure ad evidenza pubblica e nel relativo contenzioso amministrativo, conseguendo importanti successi professionali. È inoltre specializzato nel settore dei servizi pubblici locali, nel settore del credito all'impresa e della gestione dei fondi pubblici e strumenti agevolativi.

Per il partner Stefano Macchi di Cellere, responsabile della sede di Londra dello studio, "si tratta di una collaborazione strategica, che formalizza un rapporto instaurato con successo già da qualche anno, e che va ad ampliare le competenze e l'attività dello studio in un settore chiave per i nostri clienti italiani ed esteri."