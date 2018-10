Davide Sportelli di Simmons & Simmons premiato Avvocato Best Practice Top Management dell'anno ai Legalcommunity Labour Awards 2018

L'Avv. Davide Sportelli, partner e responsabile del dipartimento di Diritto del lavoro di Simmons & Simmons è stato premiato "Avvocato Best Practice Top Management dell'anno" ai Labour Awards 2018 di Legalcommunity.

Autorevoli operatori del mondo Employment si sono riuniti in data 1 ottobre a Milano presso la suggestiva cornice dello Spirit de Milan in occasione della VII edizione dei Labour Awards ovvero il riconoscimento attribuito all'eccellenza dell'advisory legale attiva in Italia in ambito di Diritto del lavoro.

La cerimonia di premiazione dei protagonisti del settore si è svolta davanti a una platea di 600 persone per riconoscere gli avvocati e studi legali che si sono particolarmente contraddistinti nel corso dell'anno, la cui eccellenza è stata premiata da una giuria di eccezione.

Davide Sportelli è stato premiato sulla base dell'ampia esperienza nell'assistenza al Top Management di società multinazionali e istituzioni finanziarie, segnalato ed apprezzato dai clienti per la grande "Esperienza, efficienza e pragmatismo, oltre che per le ottime doti di litigator". Davide ha una expertise riconosciuta dal mercato per il Top Management, sia a livello di consulenza sia nel contenzioso.

Davide Sportelli ha commentato: "la spiccata vocazione internazionale del dipartimento ha consentito di offrire assistenza alla clientela multinazionale in occasione di progetti di riorganizzazione condotti su scala globale e negoziazioni per l'uscita di top manager e siamo particolarmente lieti che le nostre competenze siano state apprezzate e poste in evidenza".

Simmons & Simmons è tra i pochi studi legali internazionali a poter vantare un dipartimento Labour che opera con la qualità e le competenze di una "boutique" altamente specializzata in grado di coprire tutte le aree del diritto del lavoro, nazionale ed internazionale, sia in ambito contenzioso sia non contenzioso.

Davide ha ritirato il premio assieme al suo team (in foto da sinistra verso destra: Luigi Ricci Palopoli, Ottavio Sangiorgio, Davide Sportelli, Emanuela Boca e Marco Bono).