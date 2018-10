"La governance strategica degli Studi Legali": José Paulo Graciotti a confronto con gli avvocati Marco Ferraro e Lucio Del Paggio nell'ambito del Congresso Nazionale Forense



• I consigli strategici e le indicazioni operative dell'ingegnere brasiliano considerato uno dei più grandi esperti mondiali dell'organizzazione e della gestione degli studi professionali. Il dibattito con gli avvocati Marco Ferraro, fondatore e managing partner di FGA Ferraro Giove e Associati e Lucio Del Paggio, membro del Consiglio Nazionale Forense.

• Graciotti è autore di un libro di successo in America Latina, negli Stati Uniti e a Londra di cui è appena uscita la versione italiana. Edita da Cedam, è stata curata da FGA - Studio Legale Ferraro Giove e Associati. Per gli studi italiani Graciotti, in qualità di super-consulente, ha individuato i punti chiave tenendo conto delle peculiarità della professione e del mercato nel nostro Paese.



- In un mondo estremamente competitivo, dove qualunque business si trova ad affrontare cambiamenti che si susseguono a velocità incredibile, gli studi legali non possono fare eccezione: piccoli o grandi, tradizionali o innovativi, di grandi città o di provincia, sopravviveranno alla competizione e vinceranno solo se saranno capaci di adottare nuovi modelli di gestione supportati dalla continua innovazione tecnologica.

Di questo si è discusso ieri a Catania nel convegno "La governance strategica degli studi legali" organizzato da Wolters Kluwer nell'ambito del Congresso Nazionale Forense. José Paulo Graciotti, ingegnere, consulente brasiliano riconosciuto come uno dei massimi esperti internazionali della materia, anche per i risultati raggiunti sul campo come manager di grandi studi legali del suo Paese, si è confrontato con Marco Ferraro, fondatore e managing partner di FGA Ferraro Giove Associati e tra i promotori delle "Prassi di riferimento" Uni-Asla per la gestione organizzativa degli studi legali, e Lucio Del Paggio, membro del Consiglio Nazionale Forense, sulla sfida delle nuove tecnologie per cambiare la tradizionale organizzazione del lavoro dell'avvocato.

"Gli studi legali - ha sostenuto Marco Ferraro - operano in un mercato contraddistinto non soltanto da fortissima competizione, ma anche da una pressione crescente dei clienti in termini di aspettative e di richieste su tempi e costi, la cui previsione è fondamentale per i budget aziendali. Gli avvocati, nei grandi studi come nei medi e piccoli, devono allora focalizzarsi sempre di più sulle esigenze dei clienti, analizzando i loro bisogni per offrire un servizio adeguato. Si tratta di un cambio di mentalità e di comportamenti, non soltanto di organizzazione e di gestione".

Forte dell'esperienza e dei successi a livello internazionale, Graciotti proporrà le sue soluzioni anche in Italia attraverso una società di consulenza di management e organizzazione specializzata per le attività della professioni legali. Secondo l'esperto brasiliano gli studi devono letteralmente reinventare il loro modello di business, sia sul fronte della relazione con la clientela, sia soprattutto re-ingegnerizzando organizzazione e gestione, anche con l'ausilio determinante delle tecnologie più innovative, come knowledge management, business intelligence, metriche e algoritmi, data analytics, intelligenza cognitiva. Il guru brasiliano ha individuato un modello organizzativo e di gestione che tiene conto delle peculiarità del mercato italiano e che può essere costruito e personalizzato a misura di singolo studio. Già dal convegno Catania sono emerse una serie di modalità operative per investire in tecnologia, rafforzare la relazione con i clienti, gestire il rischio, ripensare la struttura dei compensi di partner e collaboratori, adottare uno stile di gestione "aziendale" adeguato a un'organizzazione professionale.