Selezione Gazzetta Ufficiale Italiana

Pubblicato in G.U. il "Decreto Sicurezza"



E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (G.U.R.I n. 231 del 04.10.2018) il decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113 che riporta disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

Gli interventi urgenti riguardano:

-permesso di soggiorno per motivi umanitari e contrasto all'immigrazione illegale (Titolo I - Capo I);

-protezione internazionale e cittadinanza (Titolo I - Capo II e III);

-sicurezza pubblica e prevenzione del terrorismo (Titolo II - Capo I);

-prevenzione e contrasto alla criminalità mafiosa (Titolo II - Capo II);

-occupazioni arbitrarie di immobili (Titolo II - Capo III);

-funzionalità del Ministero dell'interno (Titolo III - Capo I);

-l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (Titolo III - Capo II).



Pubblicato in G.U. il "Decreto per Genova"

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (G.U.R.I n. 226 del 28.09.2018) il decreto legge che riporta disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze.

Gli interventi urgenti riguardano:

-il sostegno e la ripresa economica del territorio del Comune di Genova (Capo I);

-la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti (Capo II);

-interventi nei territori di alcuni Comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017 (Capo III);

-misure per gli eventi sismici verificatisi in Italia centrale negli anni 2016 e 2017 (Capo IV);

-ulteriori interventi emergenziali (Capo V).