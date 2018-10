AL Assistenza Legale Roma cambia e amplia sede

Lo Studio di AL Assistenza Legale di Roma si amplia e cambia sede. La boutique capitolina con a capo gli avvocati Fabio Penso e Cecilia Riganelli, ha inaugurato la nuova sede in Viale Giuseppe Mazzini 134 a Roma. Una sede più ampia e moderna pensata per la crescita avuta negli ultimi anni e in previsione di quella futura.

"Siamo lieti di aver inaugurato la nostra nuova sede, - spiegano i due Managing Partner - i nuovi spazi sono stati progettati per fornire alla clientela il miglior servizio possibile, partendo proprio dalla qualità degli uffici per gli avvocati che vi lavorano all'interno. Le previsioni di crescita sono notevoli e il cambiamento è stato necessario."

L'Avv.ssa Cecilia Riganelli, nasce a Roma il 10.07.1980, si laurea nell'anno 2005 presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", con una tesi sulla nullità del matrimonio. Ha svolto presso lo studio legale Vasi- Rossi la pratica forense civilistica, occupandosi principalmente di questioni e problematiche relative al diritto di famiglia. E' stata volontaria dal settembre 2005 all'aprile 2008 presso l'Associazione Nazionale del Telefono Rosa con la funzione di consulente legale; attualmente collabora con l'associazione "Villa Maraini" come volontaria e consulente legale, offrendo la propria professionalità ai soggetti che all'interno della struttura presentano problemi giudiziari. Diventa avvocato a Roma nell'anno 2007, presso la Corte d'Appello di Roma. E' iscritta dal mese di marzo 2008 alle liste di difensori d'ufficio presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma; iscritta inoltre nell'Elenco degli Avvocati per il Pubblico Patrocinio custodito presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma dal 30.11.2010. Ha anche frequentato il Corso per Avvocati Immigrazionisti, tenuto dall'Ordine degli Avvocati di Roma dal mese di ottobre 2013 al mese di febbraio 2014. Ha maturato una notevole esperienza nel campo delle udienze direttissime e diritto di famiglia e dei minori (separazioni consensuali e non, divorzi congiunti e non, mantenimento, modifiche delle condizioni, affidamenti dei figli, decadenza potestà).

L'avvocato Fabio Penso nasce a Roma il 2.10.1978. Si laurea nell'anno 2004 presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" e successivamente nell'anno 2007, presso la Corte d'Appello di Roma, consegue l'abilitazione all'esercizio della professione forense. Esercita l'attività professionale dal 2006 presso lo studio di cui è titolare. Partecipa al corso di abilitazione per l'iscrizione nelle liste dei difensori di ufficio anche presso il Tribunale per i Minorenni nel biennio 2007/08 e successivamente dal 2008 è iscritto nelle liste dei difensori d'ufficio anche presso il Tribunale dei Minorenni. Mediante tale iscrizione ha maturato una notevole esperienza nel campo delle udienze penali e specificatamente: udienze per giudizio direttissimo, tribunale dei minorenni e tribunale di sorveglianza. Al fine di venire incontro alle esigenze di tutti coloro che hanno bisogno di assistenza legale, dal 2009 sono iscritto nell'elenco Avvocati per il Pubblico Patrocinio custodito presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, permettendo anche a cittadini meno abbienti italiani, oltre che stranieri, di poter accedere all'assistenza legale gratuita.

L'avvocato Francesco Penso, già avvocato dell'INA fino al 2001, cassazionista iscritto all'albo di Roma dal 1993 è inoltre iscritto nell'elenco degli Avvocati per il Pubblico Patrocinio custodito presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma dal 2008. Professore in materie giuridiche, ha maturato esperienza nel campo civilistico, prevalentemente nell'infortunistica e nel risarcimento danni, oltre che nelle locazioni, nel condominio e nel recupero crediti.

AL Assistenza Legale è il primo studio legale in Italia, con 14 studi situati in tutto il Paese, dedicato esclusivamente alle esigenze legali di privati e PMI. Fondata nel 2008, AL è l'ispirazione dell'avv. Cristiano Cominotto che ha creato un nuovo modello di studio legale a seguito della liberalizzazione della professione in Italia. Fra i tanti attestati, nel 2013 AL è stato premiato con il CONSUMER LAW FIRM of the Year dalla rivista Monthly Lawyer con sede nel Regno Unito. In altre parole, "The Lawyer Monthly Awards 2013" riconosce il raggiungimento degli avvocati, degli studi legali e dei professionisti legali associati, la cui conoscenza ed esperienza continua a influenzare la professione.