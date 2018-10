CT&P Caramanti Ticozzi & Partners: Filippo Cova nominato Presidente del Collegio Sindacale di Travel Appeal

Filippo Cova, partner di CT&P Caramanti Ticozzi & Partners, è stato nominato Presidente del Collegio Sindacale di Travel Appeal, startup specializzata in Data Science e Intelligenza Artificiale al servizio del business di tutti i professionisti della Travel Industry.

Nei giorni scorsi la società ha chiuso un nuovo aumento di capitale da 3 milioni di euro. Il round di serie A è stato sottoscritto dal fondo Indaco Ventures I e dal fondo olandese Airbridge Equity Partners. I nuovi fondi verranno utilizzati per l'ulteriore sviluppo della tecnologia e l'accelerazione del processo di internazionalizzazione.

Travel Appeal è stata fondata all'interno del Campus di Ca' Tron di H-Farm nel gennaio del 2014 da Mirko Lalli. H-Farm aveva condotto in Travel Appeal un investimento pre-seed di 250 mila euro nel 2014 e sempre nel 2014 Travel Appel era entrata nel programma di accelerazione di Unicredit Start Lab. Nell'aprile 2015 la startup si è aggiudicata un round di investimento da 100 mila euro da parte di Unicredit insieme a H-Farm. Unicredit ha anche messo in vendita il prodotto presso tutti i suoi sportelli. Nel marzo 2017 la startup ha infine incassato un round di investimento da 720 mila euro da un club deal composto da tre imprenditori internazionali che operano nel settore del travel, che avevano acquistato una partecipazione del 12% e portato a una valutazione post money della società di 6 milioni di euro.