L'avvocatura a fianco del ministro Bongiorno sulle assunzioni

Sì di Giulia Bongiorno all'avvocato in Costituzione.



Il Presidente del Consiglio Nazionale Forense, Avvocato Andrea Mascherin ha incontrato oggi il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, senatrice Giulia Bongiorno.

Il colloquio si è incentrato dapprima sul tema degli investimenti nel sistema giustizia. Mascherin ha manifestato al ministro la condivisione sulla necessità, più volte da questo espressa, di assumere personale per coprire i troppi vuoti in essere nelle cancellerie degli uffici giudiziari. Tema quello delle assunzioni già toccato da Mascherin in occasione del suo discorso inaugurale al Congresso CNF di Catania, dove ha ricordato che le vere riforme dipendono prima di tutto dagli investimenti in organici di magistrati, di personale, in edilizia giudiziaria.

Si è trattato anche il tema del rafforzamento del ruolo dell'avvocato in Costituzione, progetto con il quale il Ministro Bongiorno si è detta d'accordo e pronta a dare il proprio contributo.

"E' stato un incontro molto positivo, attesa la concretezza del Ministro e la sua conoscenza delle problematiche relative alla Giustizia e alla nostra professione. Sicuramente il CNF e le rappresentanze tutte dell'avvocatura affiancheranno il ministro Bongiorno nel su progetto di assunzioni, sapendo altresì di poter contare sul suo apporto per il disegno di riforma costituzionale", ha dichiarato il Presidente Mascherin al termine dell'incontro.