BluJay acquisisce ERA System

BluJay Solutions ha finalizzato l'acquisizione di ERA System, società Genovese leader per la gestione delle pratiche doganali in Italia.

BluJay Solutions Ltd. è una società leader nei software per la logistica e i trasporti. Guidata da Doug Braun ha il proprio headquarter a Manchester.

Con base a Genova, ERA System è una dinamica realtà con un team di professionisti altamente specializzato nel segmento dell'import / Export che ha strutturato soluzioni per la gestione di architetture software per la gestione doganale adottate da più di 250 clienti in Italia.

Alvarez & Marsal e LED Taxand hanno assistito BluJay Solutions.

In Italia, LED Taxand ha assistito BluJay Solutions negli aspetti fiscali dell'operazione con un team composto da Guido Petraroli, Paolo Ruggiero, Francesco Cardone, Luca Galliani and Erminia Procopio.