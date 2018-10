Toccheranno tre città cardine del mondo economico e istituzionale le tappe del roadshow congiunto, "Decreto dignità: come cambia il lavoro" organizzato da Kelly Services e dallo studio legale Littler.

Saranno Clara Bez, HR Director Kelly Services e Edgardo Ratti, Partner di Littler, a fare luce sull'impatto delle nuove normative di Diritto del Lavoro per il mondo delle imprese.

Il debutto sarà a Vicenza l'11 ottobre, si proseguirà con Roma il 16 ottobre e infine il 18 il roadshow si chiuderà a Milano.

"Con l'entrata in vigore del Decreto-Legge n.96/2018 cambiano le norme che regolano la flessibilità in azienda, sia direttamente che mediante APL" commenta, Clara Bez, HR Director Kelly Services. "Il nostro ruolo ne esce profondamente trasformato ed è per questo che abbiamo deciso di fare luce sull'impatto che il Decreto avrà nel mondo del lavoro e della somministrazione".

Aggiunge l'avv. Edgardo Ratti, Co-Managing Partner di Littler, studio internazionale di Diritto del Lavoro presente in Italia da gennaio 2018, che condurrà l'incontro: "Oltre ad analizzare le norme, avremo modo di affrontare insieme aspetti strategici ed operativi, mantenendo un approccio chiaro e pragmatico".

VICENZA - Giovedì 11 ottobre, ore 17:00

Teatro Comunale di Vicenza,Viale Mazzini, 39 Vicenza

ROMA - Martedì 16 Ottobre 2018 alle ore 17:00

Hotel De Russie, Via del Babuino, 9 Roma

MILANO - Giovedì 18 Ottobre 2018 alle ore 17:00

Grand Visconti Palace Hotel Viale Isonzo 14, Milano (a 150m dalla metro Lodi M3)

Per informazioni e iscrizioni scrivere a marketing@kellyservices.it.