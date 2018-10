KT&Partners Financial Advisor di GoldBet S.r.l. nell'operazione di cessione della società a Gamenet S.p.A.

Ieri è stato effettuato il closing dell'operazione di M&A nel settore del betting che ha determinato l'acquisizione del 100% di Goldbet da parte di Gamenet per un corrispettivo pari a circa 273 milioni di Euro.

Entrambi player di primo priano nel settore del betting, Gamenet Group S.p.A è società quotata sul segmento STAR di Borsa Italiana e rappresenta uno dei maggiori operatori nel settore dei giochi regolamentati in Italia. GoldBet S.r.l. è uno tra i più importanti concessionari leader in Italia per la raccolta delle scommesse sportive, con una rete fisica di 990 negozi scommesse ed un'offerta "online", anche su piattaforme mobili, che include scommesse sportive, Casino, Live Casino, Poker, virtual games e Bingo.

KT&Partners, società indipendente di consulenza finanziaria presieduta da Alfredo Scotti, ha agito in qualità di Advisor Finanziario di GoldBet nell'operazione con il team guidato da Kevin Tempestini, CEO, e William De Ascaniis, Head of M&A.