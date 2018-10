RÖDL & PARTNER PADOVA LANCIA IL PROPRIO DIPARTIMENTO SPORT

Lo Studio Rödl & Partner di Padova annuncia la creazione del nuovo "Dipartimento Sport" nel quale confluiscono competenze trasversali con lo scopo di offrire una assistenza integrata e specializzata agli operatori del settore, quali atleti, società sportive, federazioni, istituzioni, investitori pubblici e/o privati, sponsor sia nazionali che internazionali.

Il dipartimento, coordinato dal Managing Partner Avv. Eugenio Bettella e dal Partner Dott. Giovanni Fonte, impegnati in prima persona nella realizzazione e sviluppo del progetto, è guidato dal Senior Associate Avv. Riccardo Giacomin e composto dall' Avv. Leone Zilio e dai Dottori Fabio Vegni e Tommaso Dibello esperti in Business Management dello Sport, nonché coadiuvato da altri professionisti dello Studio secondo le specifiche competenze.

Il Team curerà in particolare: la negoziazione, redazione e gestione dei contratti tipici di settore (sponsorizzazioni, contratti pubblicitari, diritti televisivi, contratti di cessione e compravendita dei diritti degli atleti professionisti, contratti di lavoro sportivo, contratti tra agenti ed atleti, contratti aventi ad oggetto i diritti di immagine, contratti aventi ad oggetto le forniture nel settore del Motorsport), l'assistenza in materia fiscale e tributaria, la consulenza e l'assistenza nell'organizzazione di eventi sportivi e nell'implementazione di attività volte alla promozione dello sport, l'assistenza dinanzi agli organi di giustizia sportiva e alle corti arbitrali internazionali, l'assistenza e la consulenza nell'ambito di progetti per la realizzazione e/o rimodernamento di impianti sportivi e nelle operazioni straordinarie aventi ad oggetto le società, sia in Italia sia all'estero.

Eugenio Bettella, Managing Partner, ha dichiarato: "la nostra stretta vicinanza ai principi etici ed educativi espressi da molte discipline sportive e la consapevolezza che il mondo sportivo necessita sempre più di assistenza tecnica altamente specializzata ci ha spinto con grande naturalezza a dar vita al nostro sport department cui applicheremo oltre alle conoscenze tecniche di settore anche il nostro know-how corporate e internazionale così offrendo alla clientela un approccio innovativo e multidisciplinare che mira a dare soddisfazione a tutte le esigenze delle diverse categorie di clienti".

Riccardo Giacomin, Senior Associate, ha commentato: "iniziamo questa nuova sfida professionale con la convinzione che anche il mondo dello sport non possa prescindere da un approccio altamente professionalizzato e verticalizzato in grado di riunire le diverse expertise necessarie alla definizione delle questioni legali e fiscali in un'ottica "one-stop-shop". Sono, pertanto, convinto che, anche e soprattutto grazie alla passione che ci anima, potremmo raggiungere grandi traguardi e affermarci come un punto di riferimento nel settore".