Law Program di 24 ORE Business School





MILANO, DAL 23 NOVEMBRE 2018



L'Executive Master Tax Law Program di 24 ORE Business School, giunto con successo alla quarta edizione, è un percorso avanzato in materia tributaria pensato per soddisfare i bisogni formativi di chi già opera in qualità di professionista o manager del settore fiscale e vuole ampliare le proprie competenze tecniche e manageriali.

Un percorso completo e trasversale, che approfondisce in particolare le problematiche più ricorrenti in materia di Bilancio, Reddito di impresa, Operazioni Straordinarie e Fiscalità internazionale.

Il Master ha una durata complessiva di 9 mesi - con lezioni in aula, un weekend al mese, e sessioni in distance learning- e si avvale della partecipazione e del contributo scientifico dei massimi Esperti del settore, che hanno collaborato alla realizzazione del percorso e che saranno presenti in aula con docenze, testimonianze e project work.



Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito: bs.ilsole24ore.com/tax-law-program