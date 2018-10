L'avv. Silvia Grazioli di Bugnion Spa entra nel comitato scientifico di Digital ADV LAB

Silvia Grazioli – partner di Bugnion dal 2005, azienda leader in Europa e in Italia nel settore della consulenza in proprietà industriale e intellettuale, fa il suo ingresso nel comitato scientifico del Digital Adv Lab, l'iniziativa nata nel 2017 da un'idea dei soci di Crea Avvocati Associati Elena Carpani, Gianluca Fucci e Marco Lucchini.

Digital Adv Lab è un think-tank nato per monitorare le nuove forme di marketing e pubblicitarie in ambito digitale, recependo le tendenze in atto e le loro evoluzioni, studiarne i risvolti legali e promuovere nel mondo del digital marketing la conoscenza dei rischi legali.

Silvia Grazioli è consulente Italiano ed europeo di marchi e design e opera nella sede milanese di Bugnion, dove si occupa della gestione e tutela degli asset di proprietà Intellettuale ed Industriale dei clienti di diversi settori - dal fashion al food&beverage, dall'health-care all'automotive. È anche membro dell'Associazione Internazionale per la Protezione della Proprietà Industriale (AIPPI) e coordina il dipartimento di diritto d'autore di Bugnion SpA.

"L'ingresso di Silvia nel Digital Adv Lab è per me motivo di orgoglio" ha dichiarato con soddisfazione Renata Righetti, Presidente di Bugnion SpA. "È un grande riconoscimento della sua professionalità e insieme un'opportunità di arricchimento per Bugnion, grazie alla condivisione e al confronto di idee e allo scambio di conoscenze che Silvia porterà in azienda con la sua entrata nel Digital Adv Lab".

"Figure come quella dell'avv. Silvia Grazioli sono fondamentali per poter delineare con approccio evolutivo le future strategie di tutela dei marchi, tenendo conto del mutato ruolo dei marchi nel contesto della pubblicità digitale e del digital marketing" è il commento di Elena Carpani, partner dello Studio Crea.

La sinergia tra Bugnion e Crea Avvocati Associati, in relazione agli sviluppi del Digital Adv Lab, si instaura in una più ampia e strutturata collaborazione che, sotto il marchio Bugnion Legal, comprende altri specialisti in ambito legale per fornire ai clienti un'assistenza completa: dallo studio della miglior strategia volta a individuare e valorizzare i titoli di proprietà industriale e intellettuale, al deposito delle relative domande presso le autorità competenti, fino alla tutela di essi in tutte le sedi, sia amministrative che giudiziali.

Oltre agli avvocati Silvia Grazioli di Bugnion e Elena Carpani, Gianluca Fucci e Marco Lucchini di Crea Avvocati Associati, del Comitato Scientifico di Digital Adv Lab fanno parte Federico Capeci, Chief Digital Officer and CEO Italy, Kantar TNS e Kantar Insights; Valeria Surico, ‎Marketing Director di Mediamarket S.p.A.; Massimo Guastini, Executive Partner e Socio fondatore di Cookies & Partners; Edoardo Fleischner, Consulente per la crossmedialità di aziende pubbliche e private, Crossmedia designer nonché docente presso Università degli Studi di Milano; Pierre Polonelli, Digital Marketing Manager; Maura Franchi, Docente di Sociologia dei consumi all'Università degli Studi di Parma, Facoltà di Economia e Lara Ampollini, Fondatrice dell'agenzia di comunicazione Lampi