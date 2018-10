Lo Studio OnePartner assiste la società 24Investment

"Lo Studio OnePartner nelle persone dei Dr. Mauro Ferrara e Dr. Francesco Trimboli e l'Avv. Francesco Montemurro, hanno assistito la società 24Investment srl, holding di partecipazioni guidata dall'imprenditore Rino Moscariello focalizzata nella gestione e nello sviluppo di reti distributrici di prodotti finanziari ed assicurativi, durante la rilevazione del 60% delle quote da parte di Ifin Holding srl, che fa capo all'industriale reggiano Fernando Spallanzani.

24investment detiene il 98% di 24Finance Mediazione Creditizia spa ,primaria società di mediazione creditizia con un intermediato complessivo di circa Euro 200mln, che conta oltre 160 professionisti, operanti in tutta Italia; il 90% di BlueBroker srl, società di brokeraggio assicurativo specializzata nell'intermediazione di soluzioni legate al mondo del credito; il 49% di 24max spa, nata a luglio, dall'unione di due big player del Real Estate e dell'intermediazione finanziaria come il gruppo immobiliare RE/MAX Italia e 24 Finance Mediazione Creditizia, con l'obiettivo di diventare leader di mercato intermediando a regime, attraverso una rete altamente specializzata, mutui per oltre 550mln l'anno".