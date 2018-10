DLA Piper e Chiomenti per la compravendita di Equilibra da parte di Unilever

Il 1° ottobre 2018 Unilever ha perfezionato l'acquisto del 75% di Equilibra, azienda italiana che commercializza prodotti dedicati alla cura della persona e al benessere.

DLA Piper ha agito con un team multidisciplinare guidato dal partner Fabio del Bene coadiuvato dalla legal director Barbara Donato. Il partner Alessandro Boso Caretta, assistito dalla lawyer Bice Di Sano, hanno seguito i profili connessi all'autorizzazione antitrust.

Hanno preso parte all'operazione nel team di DLA Piper il partner Antonio Tomassini ed il lawyer Antonio Longo, per gli aspetti fiscali; il lead lawyer Federico Strada ed il lawyer Andrea Garantola, per gli aspetti giuslavoristici; il partner Paolo Foppiani ed il lawyer Francesco Tassinari, per i profili di diritto immobiliare; il partner Gualtiero Dragotti, la legal director Annamaria Algieri, la lawyer Elena Varese e la trainee Valentina Mazza per i profili di proprietà intellettuale.

I soci di Equilibra sono stati assistiti da Chiomenti con un team multisciplinare guidato dal partner Luigi Vaccaro con il senior associate Antonio Meli e gli associate Jacopo Frontali, Marco Pensato e Umberto Placanica per gli aspetti corporate, insieme al partner Raul-Angelo Papotti con gli associate Maria Campagnoli e Filippo Molinari per gli aspetti fiscali.