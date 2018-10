MEDIAZIONE CIVILE



Il senatore Urraro (Commissione Giustizia): "Grande attenzione dal Governo alla mediazione civile e commerciale. Ultime statistiche incoraggianti"

Grande successo per la III Giornata Nazionale della Mediazione Civile e Commerciale, che si è tenuta a Roma presso il The Church Palace, moderata da Alessandro Plateroti, vice direttore de Il Sole 24?Ore.

L'appuntamento, organizzato dall'organismo Concilia Lex, ha visto la partecipazione di alcuni dei maggiori esperti nazionali del settore, tra cui rappresentanti del mondo accademico e delle istituzioni. Il senatore Francesco Urraro della Commissione Giustizia ha ribadito la centralità della mediazione civile e commerciale nel sistema giudiziario italiano, e l'interesse dell'attuale Governo verso il potenziamento di questo strumento: "Il Governo pone grande attenzione alla mediazione civile e commerciale – ha detto Urraro - Tra le raccomandazioni accolte dal Def c'è quella del Consiglio europeo di ridurre le lungaggini giuridiche. La mediazione va in questa direzione. Per questo motivo, è in atto una valutazione più approfondita del Ministero della Giustizia per favorire una maggiore diffusione dello strumento nel nostro Paese." Il senatore ha commentato le ultime statistiche del Ministero, che mostrano un significativo aumento della percentuale di accordi in caso di presenza delle parti (dal 43 al 44%): "Gli ultimi dati del Ministero sono incoraggianti, e sono il frutto di un cambio culturale sul tema– ha sottolineato Urraro – L'introduzione della mediazione ha rappresentato una svolta per tanti operatori del diritto. Oggi, a distanza di 8 anni, questo strumento ha bisogno di un ulteriore salto di qualità per affermarsi pienamente. Cercheremo di avviare un dialogo col legislatore in Commissione Giustizia." Il dottor Fabrizio Pasquale, Giudice del Tribunale di Vasto, ha analizzato gli ultimi dati sulla mediazione civile e commerciale, e proposto di "potenziare il ruolo della proposta conciliativa del mediatore e incentivare il ricorso alla consulenza tecnica in mediazione." L'avvocato Massimiliano Cesali, presidente nazionale Movimento Forense, ha sottolineato che "gli avvocati devono rispettare il valore deontologico in mediazione, uno strumento che rientra tra i procedimenti non gravosi nei confronti dell'assistito".

All'evento ha preso parte anche Angelo Danilo De Santis, docente di Diritto Processuale Civile dell'Università degli Studi Roma Tre e formatore in materia di Mediazione Civile e Commerciale, che ha sottolineato che "la mediazione può aiutare il sistema economico a risolvere le controversie in modo più rapido e semplice". "La mediazione non è un'alternativa alla giustizia" ha affermato la professoressa Paola Lucarelli, docente di Diritto Commerciale all'Università di Firenze. "Siamo convinti che la mediazione civile e commerciale possa aiutare le imprese nella gestione del contenzioso ottimizzando tempi e costi" ha detto l'avvocato Luigia Grasso, delegato affari legislativi di Confindustria. Presenti anche l'avvocato Paola Moreschini, esperta di ADR e componente del direttivo dell'IICL Istituto Italiano di diritto collaborativo, che ha lanciato l'idea di "estendere i progetti di alternanza scuola lavoro agli organismi di mediazione" e l'avvocato Ilaria Pagni, docente diritto processuale civile Università degli Studi di Firenze, che ha evidenziato la necessità di "potenziare la mediazione bancaria".