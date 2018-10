Nuovi ingressi nella boutique fiscale Giordano-Merolle – Studio Legale Tributario

La boutique fiscale Giordano-Merolle – Studio Legale Tributario si rafforza nelle aree del transfer pricing e del private equity con l'ingresso di due soci e di un of counsel. Si tratta, rispettivamente, di Alessandro Vannini, Federico Di Cesare e Gianmarco Dellabartola.

Alessandro Vannini, classe 1983, proviene da Maisto e Associati ed è specializzato in contenzioso tributario, con particolare riguardo alle tematiche di transfer pricing e di tassazione delle persone fisiche in genere, nonché in diritto penale tributario. Sarà il responsabile della sede di Milano.

Federico Di Cesare, classe 1982, proviene da Legance – Avvocati Associati ed è specializzato in diritto tributario d'impresa, domestico ed internazionale. In particolare, ha maturato una significativa esperienza in materia di operazioni straordinarie e di private equity, nonché nella gestione degli aspetti fiscali tipici dei fondi d'investimento.

Gianmarco Dellabartola, classe 1984, già Ludovici Piccone & Partners, si occupa prevalentemente di contenzioso tributario, di fiscalità d'impresa e imposte indirette.

Sale così a dieci il numero dei professionisti dello studio fondato lo scorso anno da Vittorio Giordano e Andrea Merolle.