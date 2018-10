dm-drogerie markt srl, società che distribuisce prodotti per la cura della persona e della casa, ha sottoscritto il Contratto Integrativo Aziendale con le Organizzazioni Sindacali della Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e Uiltucs. Per la negoziazione e stipula del contratto, dm-drogerie markt srl è stata assistita dai professionisti del Team Labour dello studio Rödl & Partner, composto dai Partner Flavio Caggiula e Giovanni Zoja e dalla dott.ssa Sara Rossi.

Con la sottoscrizione del contratto, avvenuta a Roma lo scorso 10 ottobre, dm-drogerie markt adotta un importante strumento volto al miglioramento dell'organizzazione del lavoro, delle politiche retributive e della qualità di vita dei lavoratori nell'ambito dell'espansione della propria attività in Italia. Il gruppo, che è presente in 13 paesi europei con oltre 3.500 punti vendita e 59mila dipendenti per un fatturato superiore a 10 miliardi di Euro, ha pianificato un importante programma di investimenti in Italia.

Questi i temi fondamentali del contratto integrativo aziendale: rafforzamento delle relazioni sindacali a livello nazionale e territoriale/sede, organizzazione ed orario di lavoro in base ai cicli plurisettimanali per la rotazione del personale, banca ore in chiave solidale con la cessione del tempo ai colleghi, norme su pari opportunità e conciliazione vita-lavoro, estensione del welfare.