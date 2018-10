White & Case, Slaughter, Orrick e Chiomenti nell'investimento di Blackstone e Goldman Sachs in prima assicurazione

Gli studi legali White & Case, Slaughter and May, Orrick Herrington & Sutcliffe e Chiomenti hanno prestato assistenza in relazione all'investimento in Prima Assicurazioni S.p.A. da parte di Goldman Sachs e di fondi gestiti dal gruppo Blackstone.

Prima Assicurazioni è una società specializzata nella distribuzione di polizze assicurative RC auto online e opera in virtù di una partnership pluriennale con Munich Re, il più grande riassicuratore al mondo.

Il team di White & Case, che ha assistito Goldman Sachs per i profili di diritto inglese e italiano e Blackstone per i profili di diritto italiano, ha compreso i partner Michael Immordino (Londra e Milano), Marcus Booth (Londra) e Leonardo Graffi (Milano), insieme agli associate Angelo Messore, Nicolò Miglio, Nicola L'Erario e Mariasole Maschio dell'ufficio di Milano, nonché agli associate Thomas Cambidge e Jee Ha Kim dell'ufficio di Londra. Per i profili di diritto inglese, Blackstone è stata assistita dallo studio Slaughter and May, con il socio Filippo De Falco e gli associates Isaac Manase e Harry Bacon, tutti dell'ufficio di Londra.

Prima Assicurazioni e alcuni investitori finanziari della società sono stati assistiti da un team di Orrick guidato dal partner Attilio Mazzilli, insieme al senior associate Alessandro Vittoria e all'associate Francesco Pezcoller.

Chiomenti ha assistito il socio fondatore e altri manager azionisti della società con un team guidato dal partner Patrizia Liguti e dagli associates Luca Cerciello e Alessandro Patti.