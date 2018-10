Alliuris annual board meeting a Napoli

FDL Studio legale e tributario ha organizzato l'incontro annuale dell'associazione internazionale.

Si è svolto a Napoli il meeting annuale del board di Alliuris, organizzato da FDL Studio legale e tributario, partner italiano dell'associazione che riunisce oltre 450 professionisti dislocati in più di 30 studi legali in Europa e nel mondo.

Gli argomenti trattati durante il convegno hanno riguardato temi importanti e attuali per il futuro della professione sia a livello di politica internazionale – l'impatto della Brexit sugli aspetti legali per le imprese in Europa – sia a livello dei nuovi strumenti digitali e del loro impatto sugli studi legali, quali la digitalizzazione dei documenti, la protezione dei dati e lo sviluppo di nuovi business digitali.