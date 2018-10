Integra World Wide Conference 2018

Conference 2018



Sono attesi oltre 300 professionisti provenienti da tutte le parti del mondo, che si confronteranno in merito alla gestione della sicurezza informatica, all'applicazione della cyber currency e agli sviluppi della blockchain e della situazione bancaria; oltre che sui temi dell'innovazione tecnologica, del lusso e del food.

Nel corso dei tre giorni saranno organizzati anche degli innovativi business game, con lo scopo di ottimizzare l'interazione e la cooperazione tra gli Studi nel caso di operazioni transfrontaliere.

Tra i relatori figurano importanti esperti italiani e stranieri.

L'apertura della sessione congiunta del venerdì sarà affidata a Giuseppe Scibetta, presidente di Integra International e a Emmanuel Moulin, presidente di ABL, Alliance of Business Lawyers, che tiene negli stessi giorni il proprio congresso mondiale incentrato sull'analisi del Sistema Italia e sulle aree d'eccellenza del Belpaese (la ricerca e innovazione tecnologica, l'arte, il lusso, il food).

Prenderà parte alla manifestazione anche Steve Kirby, rappresentante del Counsil of international Investigation, primaria associazione internazionale di investigatori privati, con un intervento sulla collaborazione in materia di contabilità forense e appropriazione indebita.

A fare gli onori di casa per Integra International saranno Giuseppe Scibetta, recentemente nominato Presidente a livello mondiale per il biennio 2018-2019 di Integra International, nonché socio fondatore dello studio Pomara Scibetta & Partners di Milano, e Vittorio Carelli di Carelli Studio, rappresentanti di due dei 5 studi italiani dell'associazione.

Saranno presenti a Firenze anche esponenti degli altri 3 membri italiani di Integra International: Studio Sergio Scibetta e Associati, MR Consulting Italia e PGS Consulenti SRL/Studio Papa.

Per quanto riguarda ABL - Alliance of Business Lawyers, gli onori di casa verranno svolti da due soci dello studio legale Franzosi Dal Negro Setti, Ombretta Fabe dal Negro, name partner dello studio e già membro del board di ABL, Alliance of Business Lawyers e da Stefano Candela attuale membro del board.

Nel corso dell'evento, è previsto inoltre un fitto calendario di appuntamenti di networking, tra cui la cena di gala nell'esclusivo Salone dei Cinquecento, al primo piano di Palazzo Vecchio, e una degustazione di vini italiani al Castello di Nipozzano, nella tenuta dei Frescobaldi.



L'APPUNTAMENTO E' DAL 18 AL 20 OTTOBRE A FIRENZE

C/O THE GRAND HOTEL BAGLIONI

•PROGRAMMA INTEGRA INTERNATIONAL

http://www.integra-international.net/events/integra-world-wide-conference-2018/



•PROGRAMMA ABL

http://www.ablglobal.net/conferences/home/show/1077/Florence-Conference