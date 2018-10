Lexant tra i protagonisti del XLI Congresso Nazionale di ANDAF

XLI Congresso Nazionale di ANDAF



Lo studio legale Lexant parteciperà come sponsor al XLI Congresso Nazionale di ANDAF, Associazione Nazionale Direttori Amministrativi e Finanziari, in programma il 26 e 27 ottobre 2018 all'Unicredit Pavilion di Milano.

Ricchissima l'agenda delle due giornate, dedicate a celebrare i 50 anni dell'associazione: "Costruiamo oggi il successo di domani" vedrà protagonisti CFO e CEO al vertice di grandi imprese che insieme ad esperti e studiosi, analizzeranno l'evoluzione tecnologica in atto, spesso causa di discontinuità nel lavoro delle imprese, per cercare di delineare insieme una più chiara visione del futuro.

"Accompagnare Andaf in questa data così speciale è per noi un grande onore" commenta Andrea Arnaldi, Founding Partner di Lexant. "La nostra partnership è un esempio della ricca evoluzione assecondata con successo in questi anni, il cui ultimo tassello è la partecipazione al Tavolo di lavoro della prima Prassi UNI in Attività e requisiti del Direttore amministrativo e finanziario. Lexant si unisce agli auguri per questo grande compleanno".

http://www.andaf.it